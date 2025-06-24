Європа планує переконати Трампа продати зброю Україні, - WP

Як розповіли виданню три неназвані європейські чиновники, європейські союзники вважають, що вони можуть переконати Трампа продати Україні американську зброю, якщо вони або Київ виділять на це гроші, зокрема у формі позик.

Один зі співрозмовників WP уточнив, що зелене світло на такий продаж зброї залежатиме і від забаганок американського лідера. За його словами, чиновники Трампа не бажають робити великих кроків, які, на їхню думку, можуть викликати гнів Кремля і зірвати амбіції Трампа щодо проведення мирних переговорів або зближення з Москвою.

При цьому неназвані представники НАТО вважають, що за нинішньої ситуації Україна зможе протриматися проти Росії ще рік.

"На нашу думку, це не призведе до повного краху протягом 12 місяців. Ймовірно, у вас ще буде рік, але Україна... буде в дуже важкому становищі. Вони битимуться в оборонній позиції майже весь час", - заявив у коментарі виданню високопоставлений представник Альянсу.

За його словами, в українських військ може бути нестача засобів протиповітряної оборони, танкових бригад і ракетних запасів.