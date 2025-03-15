Если Путин откажется от перемирия, "коалиция желающих" заставит его давлением, - Стармер

Премьер-министр Британии Кир Стармер сделал заявление о перемирии в Украине. Он сказал, что если российский диктатор Владимир Путин не пойдет на это, тогда коалиция стран усилит давление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Стармер рассказал, что сегодня он провел телефонные переговоры с коллегами со всей Европы, Генсеком НАТО, лидерами Еврокомиссии, Совета ЕС, Канады, Австралии и Новой Зеландии, чтобы обсудить поддержку Украины.

"Мы укрепим обороноспособность и вооруженные силы Украины и будем готовы к развертыванию в качестве "коалиции желающих" в случае заключения мирного соглашения, чтобы помочь обеспечить безопасность Украины на суше, на море и в небе", - заявил британский премьер.

Он добавил, что в случае прекращения огня стороны подчеркнули необходимость принятия жестких мер мониторинга, чтобы гарантировать выявление и пресечение любых нарушений соглашения. В то же время, есть согласие по давлению на Путина, если он не согласится на переговоры и прекращение огня.

"Мы согласились, что в случае, если президент Путин откажется согласиться на немедленное и безоговорочное прекращение огня, нам необходимо будет активизировать наши усилия по укреплению Украины, ослабить военную машину России и усилить давление на президента Путина, чтобы убедить его сесть за стол переговоров", - цитирует Стармера The Guardian.

Глава британского правительства объяснил, что для достижения этой цели будет ускорена военная поддержка и ужесточены санкции в отношении доходов РФ. Кроме того, страны продолжат изучить все законные пути, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный Украине.

"Мы договорились продолжить эти обсуждения в составе группы в ближайшие дни, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине", - резюмировал он.