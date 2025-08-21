Европа оплатит львиную долю расходов по безопасности Украины, - Вэнс

"Я не думаю, что мы должны нести это бремя... Президент (Дональд Трамп, - ред.), безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль", - заявил Вэнс в программе The Ingraham Angle на канале Fox News.

По его словам, "независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени".

"Это их континент, это их безопасность, и президент ясно дал понять: им придется вмешаться", - добавил Вэнс.

Гарантии безопасности

Одним из приоритетов Украины являются гарантии безопасности от российской агрессии. Трамп заявил, что не будет размещать там американские войска, но может предложить поддержку с воздуха.

Европейские страны сформировали "коалицию решительных", которая выделит силы для обеспечения безопасности Украины.

В связи с раздражением Трампа по поводу многомиллиардной военной помощи США Украине, Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать пустые чеки" для финансирования обороны Киева.