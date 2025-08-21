Европа оплатит львиную долю расходов по безопасности Украины, - Вэнс

Европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности Украины.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Я не думаю, что мы должны нести это бремя... Президент (Дональд Трамп, - ред.), безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль", - заявил Вэнс в программе The Ingraham Angle на канале Fox News.
По его словам, "независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени".
"Это их континент, это их безопасность, и президент ясно дал понять: им придется вмешаться", - добавил Вэнс.
Одним из приоритетов Украины являются гарантии безопасности от российской агрессии. Трамп заявил, что не будет размещать там американские войска, но может предложить поддержку с воздуха.
Европейские страны сформировали "коалицию решительных", которая выделит силы для обеспечения безопасности Украины.
В связи с раздражением Трампа по поводу многомиллиардной военной помощи США Украине, Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать пустые чеки" для финансирования обороны Киева.
Напомним, Вэнс затронул тему территориальных претензий России. По его словам, Москва добивается контроля над частью украинских земель, "большинство из которых уже оккупированы, но некоторые остаются не захваченными".
Сейчас Россия контролирует около пятой части территории Украины. При этом Трамп заявлял, что "обмен территориями" Украины и изменения границ станут важным элементом возможного урегулирования.
Официальный Киев выступает против любых территориальных уступок. Президент Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что этот принцип закреплен в Конституции Украины.
Ранее министр финансов Скотт Бессент заявил, что США продают оружие Европе с 10-процентной наценкой, после чего оно попадает в Украину. По его словам, полученные средства могут в дальнейшем покрыть расходы на прикрытие украинского воздушного пространства.