Європа оплатить левову частку витрат з безпеки України, - Венс

"Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар... Президент (Дональд Трамп, - ред.), безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль", - заявив Венс у програмі The Ingraham Angle на каналі Fox News.

За його словами, "незалежно від того, якої форми це набуде, європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря".

"Це їхній континент, це їхня безпека, і президент ясно дав зрозуміти: їм доведеться втрутитися", - додав Венс.

Гарантії безпеки

Одним із пріоритетів України є гарантії безпеки від російської агресії. Трамп заявив, що не розміщуватиме там американські війська, але може запропонувати підтримку з повітря.

Європейські країни сформували "коаліцію рішучих", яка виділить сили для забезпечення безпеки України.

У зв'язку з роздратуванням Трампа з приводу багатомільярдної військової допомоги США Україні, Білий дім заявив, що Вашингтон не буде продовжувати "виписувати порожні чеки" для фінансування оборони Києва.