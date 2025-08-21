ua en ru
Венс: Украина требует гарантий, Россия - контроля над новыми территориями

США, Четверг 21 августа 2025 07:27
Венс: Украина требует гарантий, Россия - контроля над новыми территориями Фото: Вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что переговоры по завершению войны России против Украины являются "чрезвычайно сложными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента США Джей Ди Венса, слова которого цитирует Bloomberg.

По словам политика, переговоры по завершению войны России против Украины сосредоточены на двух основных вопросах - гарантиях безопасности для Киева и контроле Москвой определенных территорий.

Действительно, Украина, после подписания мирного соглашения, хочет получить гарантии своей территориальной целостности и уверенность в том, что Россия больше не будет осуществлять вторжений.

В то же время Кремль настаивает на признании контроля над некоторыми территориями, часть из которых сейчас находится под оккупацией, а другая - нет.

"Есть два главных вопроса, которые остаются нерешенными. В чем-то это выглядит очень просто, но одновременно чрезвычайно сложно", - отметил американский политик.

Также Вэнс отметил, что личная встреча между президентами Украины и России могла бы поспособствовать продвижению переговорного процесса и достижению договоренностей.

"Именно здесь и сосредоточена суть переговоров: украинцы хотят гарантий безопасности, россияне - определенной территории", - добавил он.

По его словам, США сейчас как раз и работают над этим вопросом, однако время и место проведения переговоров пока не определены.

Американский политик также отметил, что лично общался по телефону с Владимиром Путиным и охарактеризовал его как "более сдержанного, чем можно было бы ожидать".

Чем известен Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в феврале 2025 года в Овальном кабинете открыто критиковал Зеленского за якобы "неблагодарность" за поддержку США во время войны.

Вместе с тем, несмотря на предыдущие громкие заявления, вице-президент публично сейчас говорит, что США не будут вести переговоры с Россией о прекращении войны без участия Украины и ее партнеров. Это стало важным сигналом как для Киева, так и для европейских союзников.

