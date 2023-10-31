Европа может столкнуться с расколом из-за войны в Израиле: эксперт назвал три угрозы

Война на Ближнем Востоке постепенно раскалывает Европу. Если после 7 октября было больше сочувствия к Израилю, то сейчас - к палестинцам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Израиль зашел в Газу. Как мир реагирует на операцию против ХАМАСа и чего ждать Украине" .

Политолог Владимир Фесенко видит в этом три угрозы.

Первая, по его словам, - всплеск антиизраильских настроений в исламском мире, причем такое, с которым Израиль не сталкивался с Войной Судного дня 1973 года. Она сопровождалась энергетической войной арабских стран против Запада. Сейчас ХАМАС хочет подстрекнуть мусульман всего мира, настроив их против Израиля, и отчасти это удалось.

Вторая угроза касается усиления антизападных настроений в странах Глобального Юга. Это уже проявилось в срыве встречи Джо Байдена с арабскими лидерами, и в целом отношения между условным Глобальным Югом и Западом стали холоднее. Безусловную западную поддержку Израиля страны от Латинской Америки до Азии расценивают как пренебрежение к палестинцам и, соответственно, их народам тоже.

Третьей угрозой являются разногласия между западными странами, которые оказались в голосовании за скандальную резолюцию Генассамблеи ООН о прекращении огня в секторе Газа. Против нее проголосовали 14 стран с учетом США, большинство союзников Вашингтона не поддержало его позицию и удержалось, в том числе Украина.

По словам эксперта, противоречия на Западе вряд ли можно считать роковыми, но они серьезные и, конечно, сильно влияют на международную обстановку.

Война в Израиле

Напомним, 7 октября произошла самая большая за последние годы атака террористической палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Боевики вторглись на территорию Израиля, жестоко убивали людей и захватывали заложников.

В частности, из-за нападения ХАМАСа на юг Израиля погибли более 1400 человек, еще более 3000 получили ранения. В заложниках в Секторе Газа находятся более 200 человек.

В настоящее время армия Израиля наносит удары по объектам ХАМАС в Секторе Газа, а также приступила к проведению наземной операции на территории анклава. Сегодня в ЦАХАЛ заявили о боях с террористами в подземных тоннелях под Газой.