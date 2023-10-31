Європа може зіткнутися з розколом через війну в Ізраїлі: експерт назвав три загрози

Війна на Близькому Сході поступово розколює Європу. Якщо після 7 жовтня було більше співчуття до Ізраїлю, то зараз - до палестинців.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ізраїль зайшов до Гази. Як світ реагує на операцію проти ХАМАСу та чого чекати Україні" .

Політолог Володимир Фесенко бачить у цьому три загрози.

Перша, за його словами, - сплеск антиізраїльських настроїв у ісламському світі, причому такий, з яким Ізраїль не стикався з Війни Судного дня 1973 року. Вона супроводжувалася енергетичною війною арабських країн проти Заходу. Зараз ХАМАС хоче підбурити мусульман всього світу, налаштувавши їх проти Ізраїлю, і частково це вдалося.

Друга загроза стосується посилення антизахідних настроїв у країнах Глобального Півдня. Це вже виявилося у зриві зустрічі Джо Байдена з арабськими лідерами, і в цілому відносини між умовним Глобальним Півднем та Заходом стали холоднішими. Безумовну західну підтримку Ізраїлю країни від Латинської Америки до Азії розцінюють як зневагу до палестинців і, відповідно, до їхніх народів теж.

Третьою загрозою є розбіжності між західними країнами, які виявились у голосуванні за скандальну резолюцію Генасамблеї ООН про припинення вогню у секторі Газа. Проти неї проголосували 14 країн з урахуванням США, більшість союзників Вашингтона не підтримала його позицію та утрималася, зокрема Україна.

За словами експерта, протиріччя на Заході навряд чи можна вважати фатальними, але вони серйозні й, звісно, сильно впливають на міжнародну обстановку.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. Бойовики вторгнулися на територію Ізраїлю та жорстоко вбивали людей і захоплювали заручників.

Зокрема, через напад ХАМАСу на південь Ізраїлю загинули понад 1400 людей, ще понад 3000 зазнали поранень. В заручниках у Секторі Гази перебуває понад 200 людей.

Наразі армія Ізраїлю завдає ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа, а також розпочала проведення наземної операції на території анклаву. Сьогодні в ЦАХАЛ заявили про бої з терористами у підземних тунелях під Газою.