Европа может без США помочь Украине в войне против России, - немецкий генерал
Европейские страны способны самостоятельно поддерживать Украину в войне против России, даже в случае полного сворачивания военной помощи со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что европейские члены НАТО совместно с Канадой сейчас уже превысили ожидаемую сумму военной помощи США, предоставленной Киеву в прошлом году. Речь идет о помощи суммой в 20 миллиардов долларов.
По его словам, на Германию приходилось около 60% общих расходов, понесенных западными союзниками.
"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", - сказал Фройдинг.
Заметим. что сейчас Украина продолжает получать поставки оружия, одобренные бывшим президентом США Джо Байденом. Однако до сих пор непонятно, подпишет ли его преемник Дональд Трамп какие-либо новые поставки.
На вопрос, как долго одобренные Байденом поставки обеспечат потребности Киева, Фройдинг ответил, что это зависит от логистических процессов, а также от скорости, с которой Украина тратит оружие и боеприпасы, но, по его мнению, их хватит на лето.
"Как американское правительство будет реагировать на дальнейшие запросы по военной поддержке Украины, пока непонятно. Мы ничего не можем сказать по этому поводу", - добавил он.
Помощь Украине от США
Заметим, что недавно Госдепартамент США направил в Конгресс сообщение о лицензии на экспорт вооружения в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов.
Это стало первым одобренным контрактом на продажу оружия за время президентства Трампа. Стоит заметить, что после его возвращения в Белый дом новые пакеты военной помощи Украине до сих пор не фиксировались.
В то же время на днях украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина хочет заключить с США соглашение об оружии. Во время своего заявления президент назвал ключевую деталь этого соглашения.
Позже глава Украины рассказал детали по закупке оружия в США. А также отметил, что "Трампу нравятся сделки".
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