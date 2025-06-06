Европа может без США помочь Украине в войне против России, - немецкий генерал

Европейские страны способны самостоятельно поддерживать Украину в войне против России, даже в случае полного сворачивания военной помощи со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что европейские члены НАТО совместно с Канадой сейчас уже превысили ожидаемую сумму военной помощи США, предоставленной Киеву в прошлом году. Речь идет о помощи суммой в 20 миллиардов долларов.

По его словам, на Германию приходилось около 60% общих расходов, понесенных западными союзниками.

"Война против Украины бушует на нашем континенте, она также ведется против европейского порядка безопасности. Если будет политическая воля, то будут и средства, чтобы в значительной степени компенсировать американскую поддержку", - сказал Фройдинг.

Заметим. что сейчас Украина продолжает получать поставки оружия, одобренные бывшим президентом США Джо Байденом. Однако до сих пор непонятно, подпишет ли его преемник Дональд Трамп какие-либо новые поставки.

На вопрос, как долго одобренные Байденом поставки обеспечат потребности Киева, Фройдинг ответил, что это зависит от логистических процессов, а также от скорости, с которой Украина тратит оружие и боеприпасы, но, по его мнению, их хватит на лето.