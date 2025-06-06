Європа може без США допомогти Україні у війні проти Росії, - німецький генерал
Європейські країни здатні самостійно підтримувати Україну у війні проти Росії, навіть у разі повного згортання військової допомоги з боку США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що європейські члени НАТО спільно з Канадою нині вже перевищили очікувану суму військової допомоги США, наданої Києву минулого року. Йдеться про допомогу сумою у 20 мільярдів доларів.
За його словами, на Німеччину припадало близько 60% загальних витрат, понесених західними союзниками.
"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", - сказав Фройдінг.
Зауважимо. що наразі Україна продовжує отримувати поставки зброї, схвалені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак досі незрозуміло, чи його наступник Дональд Трамп підпише будь-які нові поставки.
На запитання, як довго схвалені Байденом поставки забезпечать потреби Києва, Фройдінг відповів, що це залежить від логістичних процесів, а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю та боєприпаси, але, на його думку, їх вистачить на літо.
"Як американський уряд реагуватиме на подальші запити щодо військової підтримки України, наразі незрозуміло. Ми нічого не можемо сказати з цього приводу", - додав він.
Допомога Україні від США
Зауважимо, що нещодавно Держдепартамент США надіслав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт озброєння в Україну на суму щонайменше 50 мільйонів доларів.
Це стало першим схваленим контрактом на продаж зброї за час президентства Трампа. Варто зауважити, що після його повернення до Білого дому нові пакети військової допомоги Україні досі не фіксувалися.
Водночас днями український президент Володимир Зеленський розповів, що Україна хоче укласти з США угоду про зброю. Під час своєї заяви президент назвав ключову деталь цієї угоди.
Пізніше глава України розповів деталі щодо закупівлі зброї в США. А також зауважив, що "Трампу подобаються угоди".
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