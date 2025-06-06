Європа може без США допомогти Україні у війні проти Росії, - німецький генерал

Європейські країни здатні самостійно підтримувати Україну у війні проти Росії, навіть у разі повного згортання військової допомоги з боку США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що європейські члени НАТО спільно з Канадою нині вже перевищили очікувану суму військової допомоги США, наданої Києву минулого року. Йдеться про допомогу сумою у 20 мільярдів доларів.

За його словами, на Німеччину припадало близько 60% загальних витрат, понесених західними союзниками.

"Війна проти України вирує на нашому континенті, вона також ведеться проти європейського порядку безпеки. Якщо буде політична воля, то будуть і засоби, щоб значною мірою компенсувати американську підтримку", - сказав Фройдінг.

Зауважимо. що наразі Україна продовжує отримувати поставки зброї, схвалені колишнім президентом США Джо Байденом. Однак досі незрозуміло, чи його наступник Дональд Трамп підпише будь-які нові поставки.

На запитання, як довго схвалені Байденом поставки забезпечать потреби Києва, Фройдінг відповів, що це залежить від логістичних процесів, а також від швидкості, з якою Україна витрачає зброю та боєприпаси, але, на його думку, їх вистачить на літо.