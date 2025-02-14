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Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Европа должна играть важную роль в мирном процессе по Украине, - глава МИД Китая

Фото: Ван И, глава МИД Китая (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Война России против Украины происходит на европейской земле. Поэтому Европа должна быть задействована в мирном процессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, Китай приветствует переговоры между США и Россией насчет завершения войны в Украине. 

"Китай хотел бы, чтобы все усилия привели к миру, особенно если США придут к общему пониманию с Россией. Эта война происходит на европейской земле. Европа должна играть важную роль в этом процессе", - подчеркнул Ван И. 

Также он отверг возможность того, что Китай для давления на Россию сократит импорт российского газа. 

"Если Китай не будет покупать газ у России, то у какой другой страны он сможет купить столько газа? Мы должны нести ответственность за свой народ", - заявил глава китайского МИД. 

 

Участие Европы в переговорах по Украине

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что Европа должна участвовать в переговорах о завершении войны с Россией.

По словам главы государства, Украине нужны союзники и справедливые партнеры в момент, когда будет завершаться горячая стадия войны.

При этом сегодня, 14 февраля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что она "абсолютно точно" будет участвовать в мирных переговорах.

Более детально о том, почему Украина хочет участия Европы в переговорах, - в материале РБК-Украина.

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