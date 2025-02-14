Європа має відігравати важливу роль у мирному процесі щодо України, - глава МЗС Китаю

За його словами, Китай вітає переговори між США і Росією щодо завершення війни в Україні.

"Китай хотів би, щоб усі зусилля привели до миру, особливо якщо США прийдуть до спільного розуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа має відігравати важливу роль у цьому процесі", - наголосив Ван І.

Також він відкинув можливість того, що Китай для тиску на Росію скоротить імпорт російського газу.

"Якщо Китай не купуватиме газ у Росії, то в якої іншої країни він зможе купити стільки газу? Ми повинні нести відповідальність за свій народ", - заявив глава китайського МЗС.