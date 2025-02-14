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Європа має відігравати важливу роль у мирному процесі щодо України, - глава МЗС Китаю

Фото: Ван І, голова МЗС Китаю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Війна Росії проти України відбувається на європейській землі. Тому Європа має бути задіяна в мирному процесі.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За його словами, Китай вітає переговори між США і Росією щодо завершення війни в Україні.

"Китай хотів би, щоб усі зусилля привели до миру, особливо якщо США прийдуть до спільного розуміння з Росією. Ця війна відбувається на європейській землі. Європа має відігравати важливу роль у цьому процесі", - наголосив Ван І.

Також він відкинув можливість того, що Китай для тиску на Росію скоротить імпорт російського газу.

"Якщо Китай не купуватиме газ у Росії, то в якої іншої країни він зможе купити стільки газу? Ми повинні нести відповідальність за свій народ", - заявив глава китайського МЗС.

Участь Європи в переговорах щодо України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про те, що Європа має брати участь у переговорах про завершення війни з Росією.

За словами глави держави, Україні потрібні союзники і справедливі партнери в момент, коли завершуватиметься гаряча стадія війни.

При цьому сьогодні, 14 лютого, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про те, що вона "абсолютно точно" братиме участь у мирних переговорах.

Більш детально про те, чому Україна хоче участі Європи в переговорах, - в матеріалі РБК-Україна.

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