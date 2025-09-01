Европа имеет "точный план" по отправке войск в Украину, - фон дер Ляйен

По ее словам, решение об отправке войск каждая страна будет принимать самостоятельно.

"Президент США Дональд Трамп заверил нас, что американское присутствие будет частью защитного барьера, - сказала она. - Это было очень четко и неоднократно подтверждено".

В состав войск потенциально войдут десятки тысяч военнослужащих под руководством Европы, которых будут поддерживать США, в частности системы командования и управления, а также средства разведки и наблюдения.

"После любого мирного соглашения Киеву понадобится довольно значительное количество солдат, и им нужны хорошие зарплаты и, конечно, современное оборудование. ЕС придется сделать свой вклад", - подчеркнула она.

Фон дер Ляйен не предоставила подробностей, отметив лишь, что дискуссии о гарантиях безопасности идут "очень хорошо".

ЕС также продолжит финансирование обучения украинских солдат после любого мирного соглашения. Руководство Евросоюза призывает государства-члены использовать фонд займов на вооружение в размере 150 миллиардов евро или для заключения соглашений о совместном производстве с украинскими оборонными компаниями, или для закупки оружия, которое можно будет передать Киеву.

"Роль комиссии чрезвычайно важна для того, чтобы государства-члены могли финансировать увеличение оборонных ресурсов", - отметила фон дер Ляйен.

"Характер ведения войны полностью изменился", - добавила она, ссылаясь на необходимость для военных ЕС инвестировать в беспилотники, противовоздушную и противоракетную оборону, космические и кибервозможности.