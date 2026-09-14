Европа должна готовиться к войне будущего: Ласийчук призвал партнеров развивать системы БпЛА

Европе следует уже сейчас готовиться к войне будущего, в частности, развивать беспилотные системы и учитывать их роль при подготовке обороны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление командира 7 корпуса ДШВ Евгения Ласийчука во время Yalta European Strategy.

В частности, в своем выступлении Ласийчук очертил вызовы безопасности, которые будут стоять перед Европой в будущем. Командир 7 корпуса ДШУ подчеркнул, что Украина постоянно предлагает новые технологические решения, а партнеры помогают их масштабировать.

Трансформация опыта войни в военные возможности

По словам Ласийчука, опыт, который Украина получила на современном поле боя, уже трансформировался в новые возможности украинской армии. В то же время, он призвал Запад уже сейчас готовиться к войне будущего.

"Имея опыт Украины, партнеры уже сегодня должны и должны думать, планировать углубленные учебные центры, учреждения производства, развивать оборонные рубежи с учетом беспилотной компоненты", - отметил бригадный генерал.

Сколько поражений на фронте приходится на дроны

Отдельно Ласийчук обратил внимание на роль беспилотных систем в современной войне. По его словам, около 80% всех поражений на украинском фронте производится с помощью беспилотников.

Поэтому, по его мнению, западным партнерам следует не откладывать развитие соответствующих технологий до момента, когда возникнет непосредственная потребность в них.

"Выводы просты. Развивайте свою беспилотную составляющую уже сейчас, а не тогда, когда она вам понадобится в какое-то время", - призвал командир 7 корпуса ДШВ.

Ласийчук подытожил, что Украина сегодня платит высокую цену за опыт, который в будущем может помочь спасти жизнь ее партнеров.