Європа має готуватися до війни майбутнього: Ласійчук порадив партнерам розвивати системи БпЛА
Європі варто вже зараз готуватися до війни майбутнього, зокрема розвивати безпілотні системи та враховувати їхню роль під час підготовки оборони.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву командира 7 корпусу ДШВ Євгена Ласійчука під час Yalta European Strategy.
Зокрема, у своєму виступі Ласійчук окреслив безпекові виклики, які стоятимуть перед Європою у майбутньому. Командир 7 корпусу ДШВ наголосив, що Україна постійно пропонує нові технологічні рішення, а партнери допомагають їх масштабувати.
Трансформація досвіду війни
За словами Ласійчука, досвід, який Україна отримала на сучасному полі бою, вже трансформувався у нові спроможності української армії. Водночас він закликав Захід вже зараз готуватися до війни майбутнього.
“Маючи досвід України, партнери вже сьогодні мають і повинні думати, планувати заглиблені навчальні центри, заклади виробництва, розбудовувати оборонні рубежі з урахуванням безпілотної компоненти”, - зазначив бригадний генерал.
Скільки уражень на фронті припадає на дрони
Окремо Ласійчук звернув увагу на роль безпілотних систем у сучасній війні. За його словами, близько 80% усіх уражень на українському фронті здійснюється за допомогою безпілотників.
Тому, на його думку, західним партнерам варто не відкладати розвиток відповідних технологій до моменту, коли виникне безпосередня потреба в них.
"Висновки прості. Розбудовуйте свою безпілотну складову вже зараз, а не тоді, коли вона вам знадобиться в якийсь час", - закликав командир 7 корпусу ДШВ.
Ласійчук підсумував, що Україна сьогодні платить високу ціну за досвід, який у майбутньому може допомогти врятувати життя її партнерів.
Як раніше повідомлялося, влітку 2026 року українська армія вперше за довгий час перехопила ініціативу на полі бою. Здобути перевагу вдалося, зокрема, завдяки роботі мідл-страйків дронами з ШІ, які активно використовує 7 корпус швидкого реагування ДШВ.