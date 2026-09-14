Європа має готуватися до війни майбутнього: Ласійчук порадив партнерам розвивати системи БпЛА

Європі варто вже зараз готуватися до війни майбутнього, зокрема розвивати безпілотні системи та враховувати їхню роль під час підготовки оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву командира 7 корпусу ДШВ Євгена Ласійчука під час Yalta European Strategy.

Зокрема, у своєму виступі Ласійчук окреслив безпекові виклики, які стоятимуть перед Європою у майбутньому. Командир 7 корпусу ДШВ наголосив, що Україна постійно пропонує нові технологічні рішення, а партнери допомагають їх масштабувати.

Трансформація досвіду війни

За словами Ласійчука, досвід, який Україна отримала на сучасному полі бою, вже трансформувався у нові спроможності української армії. Водночас він закликав Захід вже зараз готуватися до війни майбутнього.



“Маючи досвід України, партнери вже сьогодні мають і повинні думати, планувати заглиблені навчальні центри, заклади виробництва, розбудовувати оборонні рубежі з урахуванням безпілотної компоненти”, - зазначив бригадний генерал.

Скільки уражень на фронті припадає на дрони

Окремо Ласійчук звернув увагу на роль безпілотних систем у сучасній війні. За його словами, близько 80% усіх уражень на українському фронті здійснюється за допомогою безпілотників.

Тому, на його думку, західним партнерам варто не відкладати розвиток відповідних технологій до моменту, коли виникне безпосередня потреба в них.

"Висновки прості. Розбудовуйте свою безпілотну складову вже зараз, а не тоді, коли вона вам знадобиться в якийсь час", - закликав командир 7 корпусу ДШВ.

Ласійчук підсумував, що Україна сьогодні платить високу ціну за досвід, який у майбутньому може допомогти врятувати життя її партнерів.