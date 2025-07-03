Европа имеет финансовые возможности для поддержки Украины, - фон дер Ляйен

"Мы все надеемся, что США продолжат поддержку Украины и через Украину - поддержку Европы. Но если будут какие-то пробелы, то я лично верю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы их заполнить", - отметила премьер Дании.

Она выразила восхищение сотрудничеством по производству с Украиной.

"Хочу донести другим лидерам Европы, что у вас больше потенциальной возможности производства, чем у нас финансов. Но я уверена, что вы сможете производить критически важные средства в Украине, если мы сможем найти финансовые средства для этого. Думаю, это будет следующий шаг для Европы", - подытожила она.

Между тем президент Еврокомиссии отметила, что очень важно донести членам ЕС, что финансовые возможности для поддержки Украины на самом деле есть.

"С одной стороны налоговая гибкость направлена для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также есть совместная программа закупки, которая позволяет напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины. Кроме того, это соответствует требованиям НАТО", - сказала она.