Европа имеет финансовые возможности для поддержки Украины, - фон дер Ляйен

Европейские лидеры подчеркнули важность продолжения финансовой и оборонной поддержки Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления премьер-министр Дании Метте Фредериксен и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
"Мы все надеемся, что США продолжат поддержку Украины и через Украину - поддержку Европы. Но если будут какие-то пробелы, то я лично верю, что мы должны приложить максимум усилий, чтобы их заполнить", - отметила премьер Дании.
Она выразила восхищение сотрудничеством по производству с Украиной.
"Хочу донести другим лидерам Европы, что у вас больше потенциальной возможности производства, чем у нас финансов. Но я уверена, что вы сможете производить критически важные средства в Украине, если мы сможем найти финансовые средства для этого. Думаю, это будет следующий шаг для Европы", - подытожила она.
Между тем президент Еврокомиссии отметила, что очень важно донести членам ЕС, что финансовые возможности для поддержки Украины на самом деле есть.
"С одной стороны налоговая гибкость направлена для инвестиций в украинский оборонный сектор, а также есть совместная программа закупки, которая позволяет напрямую инвестировать в оборонную промышленность Украины. Кроме того, это соответствует требованиям НАТО", - сказала она.
Напомним, что вчера, 2 июля, в СМИ появились слухи, что США приостановили поставки оружия в Украину. Позже это подтвердили официальные чиновники.
В Белом доме объяснили, что такое решение было принято, чтобы поставить интересы США на первое место.
При этом WSJ выяснило, что в Украину не доставили то американское оружие, которое уже находилось в Польше.
Детали о ситуации вокруг американской оборонной поддержки можно прочитать в материале РБК-Украина.
Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский также уже отреагировал на данный вопрос.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.