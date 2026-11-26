Европейские дипломаты сомневаются в гарантиях безопасности для Украины по аналогии с 5-й статьей НАТО. Их предлагал спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер на мирных переговорах.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Le Monde.
Кушнер еще 19 ноября утверждал, пишет издание, что Россия теперь "комфортно относится к идее, что любые гарантии безопасности для Украины после войны будут базироваться на статье 5 НАТО". Именно она закрепляет взаимную оборону членов организации.
Москва быстро это опровергла: любое "креативное решение" такого рода неприемлемо для России, заявил в тот же день замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
Предложение посланника Трампа Джареда Кушнера вызывает удивление среди европейцев. Они указывают на невозможность быть только наполовину членом НАТО.
"Что значит "близко к статье 5"? Вы либо в НАТО, либо вне его. Середины нет", - возражает дипломат из страны-члена Альянса.
Европа намерена создать соответствующую основу для обсуждения долгосрочной безопасности 27 стран-членов и Киева, получив место за столом мирных переговоров.
К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон открыто снова поднял вопрос полноценного членства Украины в НАТО. Канцлер Германии Фридрих Мерц сожалеет, что Киев не присоединился к Альянсу два десятилетия назад.
"Я думаю, что мы все видим сегодня - по крайней мере, оглядываясь назад - какой ошибкой было не придерживаться американского предложения на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году принять Украину в НАТО. Если бы она стала членом НАТО, этой войны, вероятно, можно было бы избежать", - говорит он.
Однако, как отмечает издание, и Франция, и Германия в то время выступали против вступления Украины в Альянс.
"Украина начинает строить мощную армию. Лучше, чтобы она была в НАТО, чем вне ее", - отмечает Анна Смит, специалист по вопросам России, безопасности и гибридных угроз из Университета Вааса, Финляндия.
Ранее РБК-Украина писало, что у Украины сейчас есть шансы вступить в НАТО. Хотя, если бы ее членство в Альянсе состоялось еще в 2008 году, то война против России могла бы вспыхнуть раньше, говорит Кушнер.
Кроме того, готовность Трампа рассмотреть гарантии безопасности для Украины наподобие 5-й статьи НАТО является критически важным элементом для достижения длительного мира.
По словам Кушнера, готовность РФ обсуждать такие гарантии является значительным шагом вперед и потенциальным свидетельством серьезности ее намерений по поводу мира.
По данным обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, российский диктатор Владимир Путин в частных разговорах согласился на получение Украиной гарантий безопасности от США и Европы по аналогии с 5-й статьей НАТО после войны.
Однако выдвинул условие о неразмещении войск Альянса на украинской территории.