Швеция подарила Украине 26 самоходных гаубиц Archer

Украинские артиллеристы получили от Швеции 26 современных самоходных гаубиц Archer. В ВСУ отмечают высокую точность и скорость работы этих систем на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Швеции в Украине .

Эффективность на поле боя

В дипломатическом ведомстве отметили, что украинские военные, в частности бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, уже используют "Арчеры" для поражения российских позиций. Гаубица способна вести огонь на расстоянии до 50 км.

Главными преимуществами системы Archer являются:

Высокая мобильность: установлена на тяжелом вездеходе, что позволяет быстро менять позиции.

Автоматизация: управление огнем осуществляется дистанционно из бронированной кабины.

Точность: передовые баллистические расчеты и возможность использования международных боеприпасов.

Техническая поддержка

Из-за интенсивного использования техники на фронте возникает естественный износ стволов. В Посольстве сообщили, что для поддержания боеспособности артиллерии Швеция уже прислала более 10 запасных стволов в середине 2025 года. Это позволяет украинским защитникам продолжать эффективное уничтожение оккупантов без длительных пауз на ремонт.