Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с украинскими и европейскими представителями в Берлине в четверг, 19 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Axios.

Со слов американского чиновника, главная цель встречи - разработать гарантии безопасности, которые должны предотвратить новые российские нападения на Украину, а также обсудить планы восстановления украинской экономики после войны.

Встреча в Берлине состоится на фоне продолжающихся контактов администрации Трампа с Киевом, европейскими столицами и Москвой.

Американские представители поддерживают регулярную связь с украинскими и европейскими коллегами, одновременно ведя переговоры с российской стороной.

Как отмечает Axios, встреча в Германии и поездка Трампа в Китай являются частью согласованных дипломатических усилий Вашингтона.

В частности, в Китай вместе с американским президентом отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер. По словам источника издания, все они проинформированы о ходе переговоров по Украине.

Что известно о переговорах США с Россией

Предстоящая встреча в Берлине пройдет спустя неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию представить предложения по послевоенной архитектуре безопасности в Европе.

В Вашингтоне рассчитывают, что этот параллельный переговорный процесс поможет приблизить завершение войны.

В четверг, 12 ноября, американские представители встречались в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. А в понедельник, 16 ноября, они провели разговор с его помощником по внешней политике Юрием Ушаковым, обсудив дальнейшие шаги в переговорах.

Одним из ключевых вопросов остается участие Европы в прямых переговорах с Россией. Уиткофф и Кушнер утверждали, что Москва согласилась предоставить европейцам место за столом переговоров.

Однако Ушаков в понедельник заявил, что такой договоренности с российской стороной не было.

При этом европейские правительства скептически относятся к готовности Кремля соблюдать возможные договоренности.