Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Украины и ЕС в Берлине, - Axios
Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с украинскими и европейскими представителями в Берлине в четверг, 19 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники Axios.
Со слов американского чиновника, главная цель встречи - разработать гарантии безопасности, которые должны предотвратить новые российские нападения на Украину, а также обсудить планы восстановления украинской экономики после войны.
Встреча в Берлине состоится на фоне продолжающихся контактов администрации Трампа с Киевом, европейскими столицами и Москвой.
Американские представители поддерживают регулярную связь с украинскими и европейскими коллегами, одновременно ведя переговоры с российской стороной.
Как отмечает Axios, встреча в Германии и поездка Трампа в Китай являются частью согласованных дипломатических усилий Вашингтона.
В частности, в Китай вместе с американским президентом отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент и глава аппарата Белого дома Стивен Миллер. По словам источника издания, все они проинформированы о ходе переговоров по Украине.
Что известно о переговорах США с Россией
Предстоящая встреча в Берлине пройдет спустя неделю после того, как Уиткофф и Кушнер призвали Россию представить предложения по послевоенной архитектуре безопасности в Европе.
В Вашингтоне рассчитывают, что этот параллельный переговорный процесс поможет приблизить завершение войны.
В четверг, 12 ноября, американские представители встречались в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным. А в понедельник, 16 ноября, они провели разговор с его помощником по внешней политике Юрием Ушаковым, обсудив дальнейшие шаги в переговорах.
Одним из ключевых вопросов остается участие Европы в прямых переговорах с Россией. Уиткофф и Кушнер утверждали, что Москва согласилась предоставить европейцам место за столом переговоров.
Однако Ушаков в понедельник заявил, что такой договоренности с российской стороной не было.
При этом европейские правительства скептически относятся к готовности Кремля соблюдать возможные договоренности.
Напомним, ранее Джаред Кушнер назвал три "столпа" успеха Украины в контексте мирных переговоров с РФ.