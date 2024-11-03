Европа готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы Трампа, - WP

Европа готовится к возможному разрыву трансатлантических отношений в случае победы кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США. Сейчас разрабатываются разные планы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
WP собрало информацию сразу от 15 анонимных политиков и экспертов из пяти европейских стран и узнало, что ближайшие союзники США в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений с США.
По их данным, пережив одно президентство Трампа, европейские политики говорят, что они лучше подготовлены ко второму. Они разрабатывают разные планы на случай непредвиденных ситуаций в сфере безопасности и торговли.
Однако в некотором смысле они признают, что Европа сейчас менее приспособлена к тому, чтобы иметь дело с Трампом, чем раньше.
Издание отметило, что интервью с собеседниками свидетельствуют о том, что независимо от победившего регион ожидает предстоящая проверка реальности своей зависимости от Соединенных Штатов.
"Независимо от того, кто победит на выборах в США, внимание США в будущем будет все больше сосредотачиваться на Индо-Тихоокеанском регионе. Европейцам придется делать еще больше для своей безопасности", - заявил в интервью спикер Министерства обороны Германии Михаэль Штемпфле.
Напомним, что уже 5 ноября пройдут выборы президента США. Борьба идет между республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Камалой Гаррис.
В нескольких штатах уже привели в готовность нацгвардию из-за возможных беспорядков на выборах. Накануне в этих штатах подожгли урны для голосования, сгорели сотни бюллетеней.
Более того, сегодня более 75 млн американцев досрочно проголосовали на выборах президента США.
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