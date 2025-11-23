Европа ищет альтернативу американской разведке для поддержки Украины
Союзники Украины ищут пути компенсации возможных потерь разведданных, если США прекратят обмен информацией из-за несогласия Киева с предложенным мирным планом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
На полях Международного форума по безопасности в Галифаксе эксперты обсуждали, как страны могут заменить или дополнить американскую разведку для Украины.
Джеймс Аппатурай, временный руководитель программы оборонных инноваций НАТО DIANA, подчеркнул уникальность возможностей США, но отметил, что современные коммерческие технологии, особенно спутниковая разведка, могут частично заполнить пробелы.
В качестве примера он привел финскую компанию ICEYE, которая продает мобильные спутники для разведки странам Европы и уже поставляет данные в Украину. Однако процесс адаптации новых технологий требует времени и значительных затрат, а потребности Киева являются срочными. ICEYE сейчас имеет 5-10 суверенных спутников в орбите и планирует запустить еще 10-15 в течение двух лет.
Европейские чиновники отмечают наличие собственных систем, в частности Galileo и Copernicus, но признают отставание в некоторых сферах, в частности в спутниковом интернете Starlink, альтернативу которому, IRIS², ожидают только в 2030 году. Между тем ЕС интегрирует национальные ресурсы своих стран для поддержки Украины.
Канада также готова частично компенсировать потерю разведданных: ранее она предоставляла снимки RADARSAT-2, которые помогали Украине отслеживать активность на границе. Генерал Дженни Кариган, глава канадского генштаба, отметила, что без американской помощи возникают пробелы в долговременной точности ударов, но альтернативные средства, включая дроны, могут частично решать проблему.
В то же время на форуме не было представителей американского военного командования, поэтому европейские и НАТО-официальные лица только оценивают серьезность угрозы прекращения обмена разведданными.
Мирный план США по Украине
Недавно был обнародован американский план из 28 пунктов, направленный на завершение войны. Согласно этому проекту, который разрабатывали совместно США и Россия, Киев должен уступить Донецкую и Луганскую области, а также захваченные территории Херсонской и Запорожской областей. Взамен предлагаются гарантии безопасности. Дополнительные условия включают сокращение украинской армии и запрет на членство в НАТО.
Президент США Дональд Трамп поставил ультиматум, требуя от Украины согласиться на условия до 27 ноября и угрожая ухудшением ситуации в случае отказа. Впрочем, 22 ноября он уточнил, что текст соглашения еще не является финальным и может меняться.
При этом Politico утверждает, что если Киев не согласится подписывать мирное соглашение, он рискует остаться без поддержки американских вооруженных сил и спецслужб.
Владимир Зеленский назвал этот момент сложным выбором между сохранением достоинства и риском потери главного союзника. Он заверил, что на встрече в Женеве 23 ноября, где соберутся представители Украины, США и ЕС, будет защищать национальные интересы.
По данным The Washington Post, руководство стран Европы подготовило контрпредложения к мирному плану Трампа. Согласно ему, Украина должна вернуть себе управление стратегическими объектами, а на деятельность ВСУ не будет накладываться никаких ограничений.