Европа едина как никогда: 20 парламентов предостерегли от мира, вознаграждающего агрессора

В обращении отмечается, что способ, которым завершится российско-украинская война, определит безопасность Европы на десятилетия вперед, ведь речь идет о фундаментальных и экзистенциальных интересах всех государств континента. Подписанты подчеркнули, что мир должен быть справедливым и устойчивым, базироваться на международном праве и предусматривать полное уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Парламентарии отметили, что достичь такого мира невозможно путем уступок агрессору, ведь это лишь поощрит Россию к новым действиям.

"Ничего не может решаться об Украине без Украины, и о Европе - без Европы", - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что настоящие переговоры не могут начинаться с требований к Украине заранее соглашаться на российские условия. Подписанты отметили, что "эпоха империй закончилась", а потому Европа никогда не признает легитимными любые российские претензии на "зоны влияния" или "интересы безопасности", которые выходят за пределы границ РФ.

Отдельное внимание авторы уделили вопросу безопасности. Они заявили, что гарантии безопасности для Украины в рамках потенциального соглашения должны быть юридически обязывающими и подкрепленными размещением сил сдерживания и возможностями, способными предотвратить новую агрессию. Любые ограничения для Украины по численности армии или внешней политики они назвали недопустимыми. В то же время Россия должна как минимум вывести войска со всех оккупированных территорий и сотрудничать с международными институтами в расследовании военных преступлений.

В обращении подчеркивается, что суверенитет Украины, ее право самостоятельно выбирать союзников, а также привлечение агрессора к ответственности - это красные линии, которые Европа не может и не будет переступать.