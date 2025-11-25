Європа єдина як ніколи: 20 парламентів застерегли від миру, що винагороджує агресора

У зверненні наголошується, що спосіб, у який завершиться російсько-українська війна, визначить безпеку Європи на десятиліття вперед, адже йдеться про фундаментальні та екзистенційні інтереси всіх держав континенту. Підписанти підкреслили, що мир повинен бути справедливим і сталим, базуватися на міжнародному праві та передбачати повну повагу до територіальної цілісності й суверенітету України.

Парламентарі зауважили, що досягти такого миру неможливо шляхом поступок агресору, адже це лише заохотить Росію до нових дій.

"Нічого не може вирішуватися про Україну без України, і про Європу - без Європи", - підкреслюється у заяві.

Також наголошується, що справжні перемовини не можуть починатися з вимог до України заздалегідь погоджуватися на російські умови. Підписанти зазначили, що "епоха імперій закінчилася", а тому Європа ніколи не визнає легітимними будь-які російські претензії на “зони впливу” чи “безпекові інтереси”, які виходять за межі кордонів РФ.

Окрему увагу автори приділили питанню безпеки. Вони заявили, що безпекові гарантії для України в межах потенційної угоди мають бути юридично зобов’язуючими та підкріпленими розміщенням сил стримування й спроможностями, здатними запобігти новій агресії. Будь-які обмеження для України щодо чисельності армії або зовнішньої політики вони назвали неприпустимими. Водночас Росія має щонайменше вивести війська з усіх окупованих територій та співпрацювати з міжнародними інституціями в розслідуванні воєнних злочинів.

У зверненні підкреслюється, що суверенітет України, її право самостійно обирати союзників, а також притягнення агресора до відповідальності - це червоні лінії, яких Європа не може і не буде переступати.