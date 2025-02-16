Уиткофф подтвердил поездку в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами
Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф подтвердил поездку в Саудовскую Аравию на переговоры о завершении войны в Украине. Он отправляется уже сегодня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News.
Отметим, Уиткофф занимается координацией этих вопросов с российской стороной. По его словам, в Саудовскую Аравию он отправится вечером.
"Я отправлюсь вечером. Вместе с советником по национальной безопасности (Майком Уолтцем, - ред.), и мы будем проводить встречи по указанию президента, и, надеюсь, нам удастся добиться действительно хорошего прогресса", - отметил он.
Его слова стали первым официальным подтверждением того, что переговоры состоятся.
Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых личных встреч российскими и американскими официальными лицами за последние годы. Они должны предшествовать встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.
Уиткофф также отверг предположение, что украинская сторона исключена из переговоров, хотя и не сказал, приглашали ли делегацию из Киева.
"Я не думаю, что речь идет об исключении кого-либо. На самом деле, речь идет о том, чтобы включить всех", - добавил он.
Напомним, ранее западные медиа писали о том, что на следующей неделе в Саудовской Аравии пройдут переговоры, темой которых станет завершение войны в Украине. Изначально предполагалось, что на встрече может быть и украинская делегация, но официальный Киев опроверг это.
По данным Bloomberg, переговорщики в Эр-Рияде намерены подготовить встречу Трампа с Путиным, которая может состояться до конца февраля.
Офис президента Украины заявляет, что украинская сторона не примет участие в переговорах, потому что обсуждать нечего и для начала хотела бы согласовать позицию с Вашингтоном.
Тем временем в Эр-Рияд отправилась правительственная делегация из Киева, которая будет готовить визит Зеленского, но, по его словам, по другим вопросам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.