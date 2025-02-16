Уиткофф подтвердил поездку в Саудовскую Аравию на переговоры с россиянами

Специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф подтвердил поездку в Саудовскую Аравию на переговоры о завершении войны в Украине. Он отправляется уже сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Fox News .

Отметим, Уиткофф занимается координацией этих вопросов с российской стороной. По его словам, в Саудовскую Аравию он отправится вечером.

"Я отправлюсь вечером. Вместе с советником по национальной безопасности (Майком Уолтцем, - ред.), и мы будем проводить встречи по указанию президента, и, надеюсь, нам удастся добиться действительно хорошего прогресса", - отметил он.

Его слова стали первым официальным подтверждением того, что переговоры состоятся.

Предстоящие переговоры в Саудовской Аравии станут одними из первых личных встреч российскими и американскими официальными лицами за последние годы. Они должны предшествовать встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Уиткофф также отверг предположение, что украинская сторона исключена из переговоров, хотя и не сказал, приглашали ли делегацию из Киева.

"Я не думаю, что речь идет об исключении кого-либо. На самом деле, речь идет о том, чтобы включить всех", - добавил он.