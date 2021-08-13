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Європа має позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, - Галущенко

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П'ятниця 13 серпня 2021 11:43
Європа має позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Метою "Північного потоку-2" є створення штучного дефіциту газу у Центральній та Східній Європі. "Газпром" потрібно позбавити такої можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики України Германа Галущенка в інтерв'ю польському виданню BiznesAlert.

"Щоб позбавити "Газпром" можливості створювати штучний дефіцит газу, Європа має домогтися скасування експортної монополії "Газпрому" і відкриття конкуренції за європейський ринок з боку інших постачальників зі сходу", - зазначив Галущенко.

За його словами, це складний і амбітний проект, який міг би реалізувати Євросоюз, як практично єдиний покупець газу, який експортує "Газпром".

"Тут дуже важливою є роль Німеччини, а Польща і Україна могли б бути природними драйверами цього процесу", - сказав міністр.

Раніше російський газовий монополіст "Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи.

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Північний потік-2 Герман Галущенко
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