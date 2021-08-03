ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи

Новость на русском →
Вівторок 03 серпня 2021 22:05
"Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи Фото: "Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи (gazprom.ru)
Автор: РБК-Україна

Російський газовий монополіст "Газпром" зупинив закачування газу в підземні сховища Європи. Процес скорочення поставок почався 31 Липня і вже 2 серпня завершився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

За газову добу 2 серпня сума операцій закачування і відбору з потужностей зберігання на північному заході Європи, якими користується концерн, навіть трохи пішла в мінус.

При цьому наголошується, що вже зупинена закачування газу в сховища Бергермеер в Нідерландах і Реден в Німеччині. Водночас почався відбір з підземних сховищ газу Хайдах в Австрії і продовжується закачування в ПСГ Катаріна і Ємгум в Німеччині.

Крім того, "Газпром" скоротив поставки газу по газопроводу "Ямал-Європа", який проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини. Так, з 30 липня по ньому прокачувалося 84 млн кубометрів, то сьогодні потік впав нижче 50 млн кубометрів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Европа Газ
NEWS
НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії"
НАБУ заявило про затримання Чауса у "Феофанії"
DAILY
Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Спадок Авакова. Чому в команді Зеленського заговорили про поділ МВС