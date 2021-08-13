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Европа должна лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, - Галущенко

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Пятница 13 августа 2021 11:43
Европа должна лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, - Галущенко Фото: министр энергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенка в интервью польскому изданию BiznesAlert.

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока", - отметил Галущенко.

По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".

"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал министр.

Ранее российский газовый монополист "Газпром" остановил закачку газа в подземные хранилища Европы.

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Северный поток-2 Герман Галущенко
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