Европа должна лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, - Галущенко

Целью "Северного потока-2" является создание искусственного дефицита газа в Центральной и Восточной Европе. "Газпром" нужно лишить такой возможности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Украины Германа Галущенка в интервью польскому изданию BiznesAlert .

"Чтобы лишить "Газпром" возможности создавать искусственный дефицит газа, Европа должна добиться отмены экспортной монополии "Газпрома" и открытия конкуренции за европейский рынок со стороны других поставщиков с востока", - отметил Галущенко.

По его словам, это сложный и амбициозный проект, который мог бы реализовать Евросоюз, как практически единственный покупатель газа, который экспортирует "Газпром".

"Здесь очень важна роль Германии, а Польша и Украина могли бы быть естественными драйверами этого процесса", - сказал министр.