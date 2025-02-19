Европа будет готова противостоять Китаю или России даже без США, - глава Европарламента

Европа готова самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России, если США решат уменьшить свой вклад в коллективную безопасность.
Об этом в интервью РБК-Украина сказала глава Европарламента Роберта Метсола.
"Укрепление нашей обороны и безопасности является нашим главным приоритетом", - сказала она.
По ее словам, в последние годы в ЕС увеличили общие оборонные расходы на 30% и достигли значительного прогресса в вопросах совместных оборонных закупок и расширения производства боеприпасов. Через Европейский оборонный фонд поддерживают государства-члены в разработке инновационных и совместимых оборонных технологий и техники.
"Кроме того, у нас впервые появился еврокомиссар по вопросам обороны, а Европейский парламент повысил статус своего подкомитета по вопросам обороны до полноценного комитета. Это были важные шаги, но нам нужно сделать еще больше, и мы это сделаем", - добавила Метсола.
Председатель Европарламента отметила, что настоящая проблема ЕС - фрагментация. "В то время как США используют 30 систем вооружений, в Европе их 178. Фрагментация означает более высокие расходы и неэффективность. Нам нужен единый рынок оборонной промышленности. Ведь, как метко сказал премьер-министр Туск: "время геополитического аутсорсинга прошло"", - рассказала Метсола.
"Итак, отвечая на ваш вопрос: мы будем готовы", - сказала она в ответ на вопрос о том, сможет ли Европа самостоятельно противостоять угрозам со стороны Китая или России.
Напомним, в Европе работают над новым большим пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева. Европейские лидеры хотят возродить военную мощь континента после почти 80 лет, в течение которых они фактически передали большую часть своей безопасности на аутсорсинг США.
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом коренным образом изменило трансатлантические отношения, и официальные лица США ясно дали понять, что президент готов бросить союзников, если они откажутся взять на себя ответственность за собственную безопасность.
Как заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, США, скорее всего, сохранят свою приверженность НАТО, хотя могут сократить свое военное присутствие в Европе, поскольку их приоритеты смещаются в Индо-Тихоокеанский регион.