ЕС увеличит военную мощь и помощь Украине из-за Путина и Трампа, - Bloomberg

Европейские чиновники работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева. Однако планы расходов не будут объявлены до выборов в Германии 23 февраля, чтобы избежать разжигания споров перед голосованием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Несколько лидеров ЕС приглашены 17 февраля в Париж, чтобы начать разрабатывать свой ответ после того, как официальные лица США ясно дали понять, что существует предел тому, на что готовы пойти США.

Европейским лидерам поручено возродить военную мощь континента после почти 80 лет, в течение которых они фактически передали большую часть своей безопасности на аутсорсинг США.

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом коренным образом изменило трансатлантические отношения, и официальные лица США ясно дали понять, что президент готов бросить союзников, если они откажутся взять на себя ответственность за собственную безопасность.

"Общий консенсус состоял в том, что Соединенные Штаты больше не будут оплачивать счета за безопасность НАТО", - заявил в интервью конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, размышляя о дискуссиях на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как отмечает Bloomberg, ситуация становится неотложной, поскольку Трамп спешит прекратить войну в Украине, а европейские чиновники обеспокоены тем, что президента Владимира Зеленского могут подтолкнуть к катастрофической сделке, если они быстро не разработают план по оказанию ему военной поддержки.

Администрация Трампа сообщила европейским чиновникам, что хочет добиться прекращения огня в Украине к Пасхе, сообщили источники Bloomberg. Некоторые чиновники заявили, что темп переговоров, которые начинаются на этой неделе в Саудовской Аравии с участием высших должностных лиц США и России, амбициозен и потенциально нереалистичен.

Трамп начал свою мирную инициативу со звонка Владимиру Путину на прошлой неделе и шокировал европейских чиновников, когда его министр обороны Пит Хегсет заявил, что Европа будет нести ответственность за гарантии безопасности и миротворческие войска, которые потребуются для обеспечения безопасности Украины после заключения сделки.

Стратегия США рискует сыграть на руку Путину, поскольку Трамп отдал существенные рычаги влияния еще до начала переговоров.

Саммит в Париже

Макрон примет своих коллег из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Переговоры будут сосредоточены на Украине и на том, какие гарантии безопасности европейские страны могли бы согласовать немедленно, чтобы Европа не осталась в стороне от переговоров Трампа, по словам источника, проинформированного о подготовке.

В Мюнхене Рютте заявил, что европейское предложение будет сосредоточено на военной подготовке, ускорении оказания помощи, поставках оружия и на том, что Европа может предложить в качестве гарантий безопасности.

"Мы запустим большой пакет, который никогда не был виден в этом измерении прежде, - сказала глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью на полях мюнхенской встречи. - Подобно евро или коронакризису, будет финансовый пакет для безопасности в Европе. Он появится в ближайшем будущем".

Войска по поддержанию мира и деньги

Чиновники во Франции и Великобритании также ожидают обсудить, насколько лидеры готовы сообщить США о своей готовности отправить миротворческие войска в Украину в рамках сделки. Такое предложение, вероятно, будет частью предложения о европейских гарантиях безопасности, даже если некоторые страны неохотно это сделают, и станет отличным рычагом воздействия на США, сказал один из них.

Потенциальным источником финансирования могли бы стать замороженные российские активы на сумму 300 млрд долларов, которые в основном хранятся в ряде европейских стран.

Тема ареста этих активов стала центральной темой обсуждения в Мюнхене, где официальные лица США ясно дали понять своим европейским коллегам, что Конгресс не будет одобрять никаких дополнительных пакетов помощи Украине.