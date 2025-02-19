Європа буде готовою протистояти Китаю чи Росії навіть без США, - голова Європарламенту

"Зміцнення нашої оборони та безпеки є нашим головним пріоритетом", - сказала вона.

За її словами, останніми роками в ЄС збільшили спільні оборонні витрати на 30% і досягли значного прогресу в питаннях спільних оборонних закупівель та розширення виробництва боєприпасів. Через Європейський оборонний фонд підтримують держави-члени у розробці інноваційних та сумісних оборонних технологій і техніки.

"Крім того, у нас вперше з’явився єврокомісар з питань оборони, а Європейський парламент підвищив статус свого підкомітету з питань оборони до повноцінного комітету. Це були важливі кроки, але нам потрібно зробити ще більше, і ми це зробимо", - додала Метсола.

Голова Європарламенту зазначила, що справжня проблема ЄС - фрагментація. "У той час як США використовують 30 систем озброєнь, у Європі їх 178. Фрагментація означає вищі витрати та неефективність. Нам потрібен єдиний ринок оборонної промисловості. Адже, як влучно сказав прем'єр-міністр Туск: "час геополітичного аутсорсингу минув"", - розповіла вона.

"Отже, відповідаючи на ваше запитання: ми будемо готові", - сказала вона в відповідь на питання про те, чи зможе Європа самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи Росії.