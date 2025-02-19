Європа буде готовою протистояти Китаю чи Росії навіть без США, - голова Європарламенту

Європа готова самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи Росії, якщо США вирішать зменшити свій внесок у колективну безпеку.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказала голова Європарламенту Роберта Метсола.
"Зміцнення нашої оборони та безпеки є нашим головним пріоритетом", - сказала вона.
За її словами, останніми роками в ЄС збільшили спільні оборонні витрати на 30% і досягли значного прогресу в питаннях спільних оборонних закупівель та розширення виробництва боєприпасів. Через Європейський оборонний фонд підтримують держави-члени у розробці інноваційних та сумісних оборонних технологій і техніки.
"Крім того, у нас вперше з’явився єврокомісар з питань оборони, а Європейський парламент підвищив статус свого підкомітету з питань оборони до повноцінного комітету. Це були важливі кроки, але нам потрібно зробити ще більше, і ми це зробимо", - додала Метсола.
Голова Європарламенту зазначила, що справжня проблема ЄС - фрагментація. "У той час як США використовують 30 систем озброєнь, у Європі їх 178. Фрагментація означає вищі витрати та неефективність. Нам потрібен єдиний ринок оборонної промисловості. Адже, як влучно сказав прем'єр-міністр Туск: "час геополітичного аутсорсингу минув"", - розповіла вона.
"Отже, відповідаючи на ваше запитання: ми будемо готові", - сказала вона в відповідь на питання про те, чи зможе Європа самостійно протистояти загрозам з боку Китаю чи Росії.
Нагадаємо, у Європі працюють над новим великим пакетом заходів щодо збільшення видатків на оборону і підтримки Києва. Європейські лідери хочуть відродити військову міць континенту після майже 80 років, протягом яких вони фактично передали більшу частину своєї безпеки на аутсорсинг США.
Повернення Дональда Трампа до Білого дому докорінно змінило трансатлантичні відносини, і офіційні особи США ясно дали зрозуміти, що президент готовий кинути союзників, якщо вони відмовляться взяти на себе відповідальність за власну безпеку.
Як заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне, США, найімовірніше, збережуть свою прихильність НАТО, хоча можуть скоротити свою військову присутність у Європі, оскільки їхні пріоритети зміщуються в Індо-Тихоокеанський регіон.