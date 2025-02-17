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Глава Военного комитета НАТО допустил вывод части американских войск из Европы

Украина, Понедельник 17 февраля 2025 14:01
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Глава Военного комитета НАТО допустил вывод части американских войск из Европы Фото: Каво Драгоне (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

США, скорее всего, сохранят свою приверженность НАТО, хотя могут сократить свое военное присутствие в Европе, поскольку их приоритеты смещаются в Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

Драгоне говорил на полях Мюнхенской конференции по безопасности, на которой европейские лидеры обсуждали новую администрацию президента Дональда Трампа, в том числе перспективу ослабления защиты безопасности США.

США "не выйдут из НАТО", - заявил в интервью в Мюнхене Драгоне. Но вывод части из 100 тысяч военнослужащих, размещенных в Европе, может быть на повестке дня из-за "некоторых обязательств, которые Соединенные Штаты имеют далеко отсюда, в Тихом океане", сказал он.

Тем не менее, "я не думаю, что из Европы будет выведено большое количество американцев", заявил адмирал.

Европейская безопасность была первостепенной на встрече в баварской столице, прежде всего, как разрешить трехлетнюю войну России с Украиной. Европейские и украинские лидеры были застигнуты врасплох планом Трампа встретиться с Владимиром Путиным, и многие беспокоились, что их могут вывести из переговоров.

Драгоне присоединился к призывам многих членов НАТО в Европе увеличить расходы на оборону, признав, что смена приоритетов США означает, что континенту необходимо наращивать свою военную мощь.

"Существует своего рода дисбаланс, поэтому нам нужно восстановить равновесие", - заявил адмирал, назвав "богохульством" идею о том, что Европа не способна защитить себя.

Драгоне заявил, что любое сокращение американского присутствия в Европе должно быть принято НАТО с "оперативной точки зрения", добавив, что военные в регионе должны быть в состоянии заполнить образовавшийся пробел.

Подробнее о планах США читайте в материале РБК-Украина "НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит".

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