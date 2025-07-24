Лига Европы: принципиальная битва "Шахтера" с "Бешикташем"

Донецкий "Шахтер" начинает свой еврокубковый сезон с грозного соперника - турецкого "Бешикташа".

Этот поединок обещает быть одним из самых интересных в квалификации Лиги Европы. "Горняки" встретятся с четвертой командой турецкой лиги прошлого сезона. Матч состоится на стадионе "Бешикташ Парк" в Стамбуле, а начало поединка запланировано в 21:00 по киевскому времени.

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Специалисты не видят явного фаворита в первом матче, однако отдают небольшое преимущество турецкой команде благодаря фактору домашнего поля. Однако в двухматчевом противостоянии шансы "Шахтера" на проход оцениваются чуть выше.

"Шахтер" подошел к матчу без травмированных, ожидается оптимальный состав. Для главного тренера "горняков" Арды Турана (легенды заклятых соперников "Бешикташа" - "Галатасарая") это противостояние имеет особый принцип.

"Бешикташ", возглавляемый Оле-Гуннаром Сульшером, провел мощную трансферную кампанию, усилившись такими звездами, как Тэмми Абрахам и Рафа Силва. При этом их защита в межсезонье демонстрировала уязвимость.

Это будет первая официальная встреча "Шахтера" и "Бешикташа". Победитель этой пары встретится в следующем раунде с неудачником противостояния Лиги чемпионов "Рейнджерс" - "Панатинаикос". Проигравшая команда перейдет в квалификацию Лиги конференций. Ответный матч состоится 31 июля в польском Кракове.

Лига конференций: "Александрия" будет сражаться с "Партизаном" - "друзьями России"

Вице-чемпион Украины "Александрия" начинает свой еврокубковый путь с матча против сербского "Партизана".

Это противостояние будет иметь не только спортивный, но и выразительный политический подтекст. Сербский клуб является серебряным призером чемпионата Сербии. Он уже успел начать свой еврокубковый сезон в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА, где уступил кипрскому "АЕКу".

Матч состоится в польском Катовице на стадионе "ГКС Катовице" - номинально домашнем поле украинского клуба. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию бесплатно покажет канал "КС ТВ / Еврокубки" в разделе "Спорт" на платформе "Киевстар ТВ". Из соображений безопасности, оба матча между "Александрией" и "Партизаном" (домашний и гостевой) состоятся без присутствия болельщиков команды-хозяйки.

Сербский "Партизан" недавно проходил предсезонную подготовку в Москве, приняв участие в турнире "BetBoom Bratski Kup". В начале июля "Партизан" сыграл контрольные матчи с российскими ЦСКА и "Динамо", которые открыто поддерживают агрессивные действия РФ в отношении Украины. Этот осознанный жест сербского клуба превращает спортивное противостояние в матч с подтекстом.

"Александрия" должна не просто победить, а показательно "порвать" соперника, как это сделало киевское "Динамо" в прошлом сезоне, забив сербам девять голов в квалификации Лиги чемпионов.

Украинский клуб вступает в еврокубки впервые за шесть лет. Команда под руководством нового главного тренера Кирилла Нестеренко стремится прервать свою восьмиматчевую безвыигрышную серию на международной арене.

Букмекеры считают "Александрию" небольшим фаворитом матча. Ответный матч состоится 31 июля в Белграде. В случае победы, "Александрия" встретится в третьем раунде квалификации Лиги конференций с неудачником пары "Мидтьюлланд" (Дания) - "Хиберниан" (Шотландия).

Лига конференций: "Полесье" играет с "Санта-Коломой - клубом пророссийского владельца

Житомирское "Полесье" также начинает свой еврокубковый сезон в Лиге конференций. Их первым соперником станет андоррский клуб, который уже успел удивить в предыдущем раунде. "Санта-Колома" - бронзовый призер чемпионата Андорры, который прошел предыдущий раунд, выбив боснийский "Борац".

Матч состоится в словацком городе Прешов на стадионе "Татран Арена" - номинально домашней арене "Полесья" в этом сезоне. Начало встречи - в 20:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию бесплатно покажет платформа "Киевстар ТВ".

"Полесье" является явным фаворитом матча, ведь стоимость его состава значительно превышает стоимость игроков "Санта-Коломы".

Для житомирского клуба это второй еврокубковый сезон. В дебютном 2024 году команда уступила словенской "Олимпии". На этот раз подопечные Руслана Ротаня настроены пройти дальше, демонстрируя свои амбиции.

Интересно, что владельцем андоррского клуба является американский предприниматель украинского происхождения Даниэль Мильштейн. Однако, он вызвал критику, нанимая на должность тренера россиянина Дмитрия Черышева и заявляя, что "футбол вне политики", что позволяло ему заявлять о готовности видеть российских игроков в своем клубе.