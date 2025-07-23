"Александрия" - "Партизан": где смотреть и почему украинцы должны победить

В четверг, 24 июля, вице-чемпион Украины "Александрия" начнет свой еврокубковый путь в сезоне 2025/26. Соперником во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций станет сербский "Партизан".

РБК-Украина рассказывает, где смотреть матч и почему украинский клуб обязан "наказать" сербских футболистов.

Где и когда смотреть матч "Александрия" - "Партизан"

Матч состоится в польском Катовице на стадионе "ГКС Катовице" - номинально домашнем поле украинского клуба. Начало встречи - в 20:00 по Киеву.

Поединок можно будет бесплатно посмотреть на канале "КС ТВ / Еврокубки" в разделе "Спорт" на платформе "Киевстар ТВ".

Просмотр будет бесплатным для всех зарегистрированных пользователей. Для доступа достаточно авторизоваться по номеру мобильного телефона на сайте или в приложении "Киевстар ТВ" и подтвердить вход с помощью SMS-кода. Смотреть можно с любого устройства.

УЕФА запретил присутствие гостевых болельщиков

Матчи второго раунда Лиги конференций между "Александрией" и "Партизаном" (и домашний и гостевой) состоятся без присутствия гостевых болельщиков.

Это решение было принято организаторами турнира и обоими клубами после всестороннего анализа вопросов безопасности с целью обеспечения порядка и избежания рисков.

Прогнозы букмекеров и перспективы

Букмекеры считают небольшим фаворитом матча украинский клуб. На победу "Александрии" принимаются ставки с коэффициентом 2,58, на ничью - 3,39, а на выигрыш "Партизана" - 2,84. Это свидетельствует об ожидании конкурентного поединка.

"Александрия" - фаворит в матче с "Партизаном" (фото: facebook.com/fcolexandriya)

Возвращение "Александрии" в еврокубки

"Александрия", вступает в еврокубки впервые за шесть лет. Команда, которую после ухода Руслана Ротаня возглавил Кирилл Нестеренко, надеется прервать свою безвыигрышную серию на международной арене, которая насчитывает восемь матчей (четыре ничьи, четыре поражения).

Последний раз "Александрия" побеждала в еврокубках в августе 2017 года, одолев румынскую "Астру" в квалификации Лиги Европы.

"Партизан" - друзья России

Сербский клуб из Белграда уже успел начать свой еврокубковый сезон в первом квалификационном раунде Лиги Европы, где уступил кипрскому "АЕКу" (0:1 на выезде, 2:1 дома после дополнительного времени, проигрыш по пенальти 5:6).

Отметим, что вице-чемпионы Сербии предсезонную подготовку проходили в Москве, где приняли участие в турнире "BetBoom Bratski Kup". "Партизан" в начале июля сыграл контрольные матчи с российскими ЦСКА и "Динамо", которые поддерживают действия РФ в отношении Украины.

"Партизан" этим летом играл в РФ (фото: partizan.rs)

Этот шаг нельзя назвать наивностью или аполитичностью - это осознанный жест, который не оставляет никаких иллюзий относительно позиции сербского клуба.

Поэтому матч "Александрия" - "Партизан" - это не просто спортивное противостояние. Это матч с подтекстом, который выходит далеко за пределы поля.

И украинский клуб должен не просто победить, а показательно "порвать" соперника из Белграда, как это в прошлом году сделали динамовцы из Киева, наколотив сербам девять голов в отборе в ЛЧ.