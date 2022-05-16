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Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро

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Брюссель, Понеділок 16 травня 2022 21:47
Євросоюз затвердив фінансову допомогу Україні у розмірі 500 млн євро Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Борель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Голови МЗС країн Євросоюзу підтримали надання Україні допомоги у розмірі 500 мільйонів євро. Кошти будуть витрачені на військову техніку.

Про це на брифінгу в Брюсселі заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна.

Боррель розповів, що ЄС передасть 500 мільйонів євро Україні на військові потреби. На ці гроші буде закуплено бронетехніку, танки, важку артилерію та боєприпаси.

При цьому він зазначив, що загальна фінансова допомога Україні від Євросоюзу досягла 2 мільярдів євро.

Нагадаємо, сьогодні, 16 травня, посли ЄС вкотре не змогли затвердити шостий пакет санкцій проти Росії. Дипломати не змогли домовитися.

Також ми писали, що міністри фінансів Групи семи промислово розвинених країн (G7) мають намір домовитися про надання Україні фінансової підтримки близько 30 мільярдів євро.

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