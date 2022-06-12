ЄС стоїть на порозі історичного рішення щодо України, - фон дер Ляєн
Європейський союз на сьогодні стоїть на порозі історичного рішення, чи надавати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
"Я сподіваюся, що через 20 років, коли ми озирнемося назад, ми зможемо сказати, що вчинили правильно", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зворотному шляху до Польщі після візиту до Києва.
Відзначимо, напередодні вона в Києві зустрічалася з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити спірні моменти в заявці на членство. Наприкінці наступного тижня Єврокомісія має опублікувати свою рекомендацію про те, чи слід Україні надати статус кандидата в члени ЄС.
За її словами, головне завдання - вийти на саміт ЄС у червні з єдиною позицією, яка відображає масштаби історичного рішення по Україні.
Нагадаємо, раніше вона заявляла, що Єврокомісія готова завершити оцінку української заявки на вступ до Євросоюзу.
Президент Володимир Зеленський вважає, що відповідь покаже, чи є майбутнє у європейського проекту.
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