Єврокомісія пригрозила Польщі позовом до Європейського суду

Варшаві дали місяць на вжиття необхідних заходів із виконання зобов'язань щодо судової реформи

Європейська комісія може подати позов проти Польщі до Європейського суду в Люксембурзі через реформу системи юстиції. Про це йдеться в оприлюдненій 14 серпня заяві.

У заяві Польща звинувачується у невиконання зобов'язань, взятих нею згідно зі статями Лісабонського договору та Хартії Європейського союзу з прав людини.

У Брюсселі дали Варшаві місяць на те, щоб вжити необхідних заходів із виконання зобов'язань.

Якщо Польща не виконає вимогу, Європейська комісія погрожує звернутися до Європейського суду.

Зазначимо, Єврокомісія у грудні 2017 року розпочала дисциплінарну процедуру проти Варшави у зв’язку із суперечливою судовою реформою. Внаслідок такого безпрецедентного кроку Польщу можуть позбавити права голосу у Євросоюзі.

Одна з ініціатив, яка зазнала критики, набула чинності у квітні цього року, згідно з нею з липня суддям Верховного суду Польщі скоротили пенсійний вік. Раніше вони мали йти на пенсію з 70 років, а тепер - з 65. Критики такого кроку заявляють, що влада у такий спосіб усуватиме неугодних суддів з посад.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда, попри багатотисячні протести громадян країни, підписав суперечливий закон про правосуддя, що є частиною судової реформи та розширює повноваження уряду щодо Конституційного суду.