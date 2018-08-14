Еврокомиссия пригрозила Польше иском в Европейский суд

Варшаве дали месяц на принятие необходимых мер по выполнению обязательств по судебной реформе

Европейская комиссия может подать иск против Польши в Европейский суд в Люксембурге из-за реформы системы юстиции. Об этом говорится в обнародованном 14 августа заявлении.

В заявлении Польша обвиняется в невыполнение обязательств, взятых ею в соответствии со статьями Лиссабонского договора и Хартии Европейского союза по правам человека.

В Брюсселе дали Варшаве месяц на то, чтобы принять необходимые меры по выполнению обязательств.

Если Польша не выполнит требование, Европейская комиссия угрожает обратиться в Европейский суд.

Отметим, Еврокомиссия в декабре 2017 года начала дисциплинарную процедуру против Варшавы в связи с противоречивой судебной реформой. В результате такого беспрецедентного шага Польшу могут лишить права голоса в Евросоюзе.

Одна из инициатив, которая подверглась критике, вступила в силу в апреле этого года, согласно ей, с июля судьям Верховного суда Польши сократили пенсионный возраст. Ранее они должны были идти на пенсию с 70 лет, а теперь - с 65. Критики такого шага заявляют, что власть таким образом будет устранять неугодных судей с должностей.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда, несмотря на многотысячные протесты граждан страны, подписал противоречивый закон о правосудии, являющийся частью судебной реформы и расширяющий полномочия правительства в отношении Конституционного суда.