Єврокомісія пригрозила Австрії санкціями через "дитячі гроші"

Фото: Крістіан Віганд (ec.europa.eu)

Раніше уряд затвердив зменшення допомоги дітям працівників, які працюють Австрії, але приїхали з інших країн ЄС

Європейська комісія пригрозила Австрії розпочати процедуру притягнення до відповідальності за порушення правил Європейського союзу після того, як нижня палата австрійського парламенту затвердила зменшення допомоги дітям працівників, які працюють Австрії, але приїхали з інших країн ЄС. Про це заявив представник Європейської комісії Крістіан Віганд, передає РБК-Україна з посиланням на Kronen Zeitung.

За його словами, це питання "справедливості", і що комісія як хранителька договорів не вагаючись "використає усі можливості".

Віганд підкреслив, що позиція комісії з цього приводу добре відома.

"Індексація не допускається відповідно до законодавства ЄС, це підтвердив і Європейський суд. Це питання справедливості: якщо працівники вносять свій вклад у національну систему соціального забезпечення, вони можуть розраховувати на ті ж переваги", - зазначив він і додав, що комісія тепер перевірить ухвалений нижньою палатою закон на його сумісність із законодавством ЄС.

Згідно з законом, обсяг грошової допомоги для дітей працівників з інших країн ЄС буде приведено у відповідність до рівня життя країни, у якій проживають діти.

Австрійський уряд стверджує, що актуальні виплати занадто щедрі і індексація допоможе зекономити понад 100 мільярдів євро на рік.

Нагадаємо, Рада Європейського союзу наклала на Австрію штраф у розмірі 26,82 мільйони євро за маніпуляції з даними про заборгованість у землі Зальцбург.

Штраф пов'язаний з хибним поданням державних боргових даних у 2012 та 2013 роках та слідує за розслідуванням, розпочатим Єврокомісією у травні 2016 року.