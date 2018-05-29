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ЄС оштрафував Австрію на 26,8 млн євро за маніпуляцію про заборгованість

НовиниПолітика    29.05.2018 - 18:13
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com)
Фото: ілюстративне фото (pixabay.com)

Штраф пов'язаний з хибним поданням державних боргових даних у 2012 та 2013 роках

Рада Європейського Союзу (ЄС) наклала на Австрію штраф у розмірі 26,82 мільйони євро за маніпуляції з даними про заборгованість у землі Зальцбург (Land Salzburg). Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Як повідомляється, штраф пов'язаний з хибним поданням державних боргових даних у 2012 та 2013 роках та слідує за розслідуванням, розпочатим Єврокомісією у травні 2016 року.

Так, розслідування виявило серйозну недбалість у трьох австрійських державних організаціях: Державному суді аудиту, Державному департаменті та державному уряді Зальцбурга. Єврокомісія оприлюднила звіт у лютому 2017 року.

"Державні структури не змогли забезпечити належний контроль збору даних та процедури звітності даних. Це дозволило бюджетній одиниці вводити в оману та приховувати фінансові операції. Це призвело до подання Австрією до Євростату невірних даних щодо державного управління в 2012 та 2013 роках", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це вже другий штраф, який був накладений за маніпулювання даними в рамках системи фіскального нагляду ЄС. Перший було накладено на Іспанію у липні 2015 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 25 травня 2018 року в Іспанії Партія соціалістів ініціювала вотум недовіри уряду Маріано Рахоя після винесення вироків у резонансній корупційній справі. 

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Теги публікації: Евросоюз, Австрія, штраф  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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