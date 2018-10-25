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Еврокомиссия пригрозила Австрии санкциями за "детские деньги"

Новости » Политика    25.10.2018 - 11:38
Фото: Кристиан Виганд (ec.europa.eu)
Фото: Кристиан Виганд (ec.europa.eu)

Ранее правительство утвердило уменьшение помощи детям, родители которых работают в Австрии, но приехали из других стран ЕС

Европейская комиссия пригрозила Австрии начать процедуру привлечения к ответственности за нарушение правил Европейского союза после того, как нижняя палата австрийского парламента утвердила уменьшение помощи детям, родители которых работают в Австрии, но приехали из других стран ЕС. Об этом заявил представитель Европейской комиссии Кристиан Виганд, передает РБК-Украина со ссылкой на Kronen Zeitung.

По его словам, это вопрос "справедливости", и что комиссия как хранительница договоров, не колеблясь, использует все возможности".

Виганд подчеркнул, что позиция комиссии по этому поводу хорошо известна.

"Индексация не допускается в соответствии с законодательством ЕС, это подтвердил и Европейский суд. Это вопрос справедливости: если работники вносят свой вклад в национальную систему социального обеспечения, они могут рассчитывать на те же преимущества", - отметил он и добавил, что комиссия теперь проверит принятый нижней палатой закон на его совместимость с законодательством ЕС.

Согласно закону, объем денежной помощи для детей работников из других стран ЕС будет приведено в соответствие к уровню жизни страны, в которой проживают дети.

Австрийское правительство утверждает, что актуальные выплаты слишком щедры и индексация поможет сэкономить более 100 миллиардов евро в год.

Напомним, Совет Европейского союза наложил на Австрию штраф в размере 26,82 миллиона евро за манипуляции с данными о задолженности в земле Зальцбург.

Штраф был связан с ложным представлением государственных долговых данных в 2012 и 2013 годах и следует за расследованием, начатым Еврокомиссией в мае 2016 года.

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