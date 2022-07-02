Єврокомісія пішла на поступки Кремлю з питання транзиту в Калінінград: що відомо

У найближчі дні Єврокомісія опублікує уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в екскав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький журнал Der Spiegel .

За даними видання, Росія зможе перевозити в Калінінград товари, які підпадають під санкції тільки в тому обсязі, який транспортувався до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва прямо почала погрожувати Литві. У Кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії і вона не має наміру скасовувати заборону.

При цьому в Євросоюзі швидко почали вирішувати це питання, щоб уникнути загострення відносин з Росією.