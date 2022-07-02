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Еврокомиссия пошла на уступки Кремлю по вопросу транзита в Калининград: что известно

Фото: санкции против России (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшие дни Еврокомиссия опубликует уточнения по вопросу перевозок из России в Калининградскую область. Москва сможет использовать транзитный маршрут в эксклав для всех товаров, но только в ограниченном количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, Россия сможет перевозить в Калининград подпадающие под санкции товары только в том объеме, который транспортировался до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Как известно, литовская сторона, в рамках санкций ЕС против России, отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва прямо начала угрожать Литве. В Кремле заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления России и она не намерена отменять запрет.

При этом в Евросоюзе быстро принялись решать этот вопрос, чтобы избежать обострения отношений с Россией.

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Санкции против РоссииКалининград