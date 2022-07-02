Єврокомісія пішла на поступки Кремлю з питання транзиту в Калінінград: що відомо

У найближчі дні Єврокомісія опублікує уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в екскав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

За даними видання, Росія зможе перевозити в Калінінград товари, які підпадають під санкції тільки в тому обсязі, який транспортувався до початку повномасштабного вторгнення в Україну. "Це зроблено для того, щоб запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград і обхід санкцій ЄС. Скільки саме росіянам буде дозволено ввозити в екскав в майбутньому, вирішить литовська митниця", - йдеться в повідомленні.