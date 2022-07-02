ru ua
Сб, 02 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Єврокомісія пішла на поступки Кремлю з питання транзиту в Калінінград: що відомо

Новость на русском →
Калінінград, Субота 02 липня 2022 09:17
Єврокомісія пішла на поступки Кремлю з питання транзиту в Калінінград: що відомо Фото: санкції проти Росії (УНІАН)
Автор: Руслан Гаращенко

У найближчі дні Єврокомісія опублікує уточнення з питання перевезень з Росії в Калінінградську область. Москва зможе використовувати транзитний маршрут в екскав для всіх товарів, але тільки в обмеженій кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький журнал Der Spiegel.

За даними видання, Росія зможе перевозити в Калінінград товари, які підпадають під санкції тільки в тому обсязі, який транспортувався до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Це зроблено для того, щоб запобігти експорту продукції в інші країни через Калінінград і обхід санкцій ЄС. Скільки саме росіянам буде дозволено ввозити в екскав в майбутньому, вирішить литовська митниця", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, литовська сторона, в рамках санкцій ЄС проти Росії, відрізала Калінінградську область від залізничних і автомобільних поставок товарів, на які поширюються обмеження.

Після цього Москва прямо почала погрожувати Литві. У Кремлі заявили про "захист своїх національних інтересів", однак, як зазначив депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс, Литві байдуже на заяви Росії і вона не має наміру скасовувати заборону.

При цьому в Євросоюзі швидко почали вирішувати це питання, щоб уникнути загострення відносин з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Калининград
NEWS
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
Візовий режим з РФ та платне розмитнення: що зміниться з 1 липня
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андерс Фог Расмуссен: Найбільший ризик у тому, що мета Путіна – затягування конфлікту