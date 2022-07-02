Еврокомиссия пошла на уступки Кремлю по вопросу транзита в Калининград: что известно

В ближайшие дни Еврокомиссия опубликует уточнения по вопросу перевозок из России в Калининградскую область. Москва сможет использовать транзитный маршрут в эксклав для всех товаров, но только в ограниченном количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, Россия сможет перевозить в Калининград подпадающие под санкции товары только в том объеме, который транспортировался до начала полномасштабного вторжения в Украину. "Это сделано для того, чтобы предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград и обход санкций ЕС. Сколько именно россиянам будет позволено ввозить в эксклав в будущем, решит литовская таможня", - говорится в сообщении.