ru ua
Сб, 02 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Еврокомиссия пошла на уступки Кремлю по вопросу транзита в Калининград: что известно

Новина українською →
Калининград, Суббота 02 июля 2022 09:17
Еврокомиссия пошла на уступки Кремлю по вопросу транзита в Калининград: что известно Фото: санкции против России (УНИАН)
Автор: Руслан Гаращенко

В ближайшие дни Еврокомиссия опубликует уточнения по вопросу перевозок из России в Калининградскую область. Москва сможет использовать транзитный маршрут в эксклав для всех товаров, но только в ограниченном количестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel.

По данным издания, Россия сможет перевозить в Калининград подпадающие под санкции товары только в том объеме, который транспортировался до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это сделано для того, чтобы предотвратить экспорт продукции в другие страны через Калининград и обход санкций ЕС. Сколько именно россиянам будет позволено ввозить в эксклав в будущем, решит литовская таможня", - говорится в сообщении.

Как известно, литовская сторона, в рамках санкций ЕС против России, отрезала Калининградскую область от железнодорожных и автомобильных поставок товаров, на которые распространяются ограничения.

После этого Москва прямо начала угрожать Литве. В Кремле заявили о "защите своих национальных интересов", однако, как отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, Литве безразлично на заявления России и она не намерена отменять запрет.

При этом в Евросоюзе быстро принялись решать этот вопрос, чтобы избежать обострения отношений с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Калининград
NEWS
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
Визовый режим с РФ и платная растаможка: что изменится с 1 июля
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта