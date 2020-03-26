Лідери ЄС готують "план Маршалла" для порятунку економіки

Фото: Шарль Мішель (flickr.com statephotos)

Євросоюз мобілізує капітал для боротьби зі шкодою від коронавірусу

Лідери Європейського союзу через пандемію коронавірусу готують пакет заходів стимулювання економіки, подібний до "плану Маршалла". Про це заявив глава Європейської ради Шарль Мішель, передає Politico.

За його словами, лідери ЄС у четвер, 26 березня, обговорять ці заходи для боротьби з наслідками пандемії коронавірусу для економіки Європейського союзу. До цього він обговорив стратегію стимулювання з послами країн-учасниць ЄС.

"І коли я кажу "план Маршалла", я маю на увазі серйозні амбіції", - додав він.

Він також підкреслив, що збитки від економічного шоку означають, що "ми повинні бути дуже активними, дуже скоро". Мішель уточнив, що європейський план повинен мобілізувати капітал ЄС.

Очікується, що лідери ЄС сьогодні закликають Європейську комісію розробити новий план відновлення економіки.

Нагадаємо, раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що Євросоюз намагатиметься захистити свій економічний суверенітет, незважаючи на економічну кризу через пандемію коронавірусу. Вона також закликала європейські компанії з обережністю ставитися до прямих зовнішніх інвестицій.