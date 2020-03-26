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Кабмін схвалив передачу лікарням протиепідеміологічних конфіскованих товарів

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 13:19
Кабмін схвалив передачу лікарням протиепідеміологічних конфіскованих товарів
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Уряд підтримав відповідний проект постанови

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка передбачає безоплатну передачу закладам охорони здоров’я конфіскованих товарів протиепідеміологічного призначення на час карантину у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко, передає урядовий портал.

Так, уряд підтримав постанову "Про внесення зміни до Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби".

"Ця постанова дає можливість забезпечити лікарні необхідними зараз засобами захисту, а відтак, знизити ризик інфікування коронавірусом СОVID-19 медичного персоналу та осіб, з якими вони контактують. Ми будемо безоплатно передавати водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри та щитки, респіратори класу захисту не нижче FFР2, конфісковані в установленому порядку, до закладів охорони здоров’я", - зазначив Гайченко.

Нагадаємо, уряд виділив органам Міністерства внутрішніх справ 140 млн гривень для забезпечення працівників засобами захисту під час карантину в Україні.

Як писало РБК-Україна, Кабмін посилив обмежувальні заходи, спрямовані на запобігання поширенню в Україні коронавірусу COVID-19.

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