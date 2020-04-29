Єврокомісія почала розслідування через судову реформу в Польщі

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Єврокомісія розслідує порушення принципу незалежності судів

Європейська комісія почала розслідування за фактом порушення принципу незалежності судів через судову реформу в Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз Єврокомісії.

За словами заступниці голови Єврокомісії Віри Юрової, почалася процедура усунення порушень європейських норм у сфері незалежності судової системи Польщі.

"Єврокомісія почала процедуру усунення порушень щодо Польщі у зв'язку з діючим з 14 лютого 2020 року законом, який вніс зміни у порядок виконання обов'язків суддями. Єврокомісія вважає, що новий дисциплінарний режим відносно суддів може бути використаний для здійснення політичного тиску на судову систему", - заявила вона.

Як відомо, закон про реформу судової системи, який викликав критику з боку Єврокомісії та суперечки у суспільстві, був ухвалений з ініціативи правлячої польської партії "Закон та справедливість". Верховний суд Польщі дійшов висновку, що рішення партії суперечать як праву Європейського союзу, так і конституції країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія звернулася до Європейського суду з проханням ухвалити тимчасові заходи щодо польської судової реформи. Звернення стосувалося пункту закону про дисциплінування суддів за критику уряду Польщі.