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Еврокомиссия начала расследование из-за судебной реформы в Польше

Новости » Политика     29.04.2020 - 15:34
Еврокомиссия начала расследование из-за судебной реформы в Польше
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Еврокомиссия расследует нарушение принципа независимости судов

Европейская комиссия начала расследование по факту нарушения принципа независимости судов из-за судебной реформы в Польше. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

По словам заместителя председателя Еврокомиссии Веры Юровой, началась процедура устранения нарушений европейских норм в сфере независимости судебной системы Польши.

"Еврокомиссия начала процедуру устранения нарушений в отношении Польши в связи с действующим с 14 февраля 2020 года законом, который внес изменения в порядок выполнения обязанностей судьями. Еврокомиссия считает, что новый дисциплинарный режим в отношении судей может быть использован для осуществления политического давления на судебную систему", - заявила она.

Как известно, закон о реформе судебной системы, который вызвал критику со стороны Еврокомиссии и споры в обществе, был принят по инициативе правящей польской партии "Закон и справедливость". Верховный суд Польши пришел к выводу, что решение партии противоречит как праву Европейского союза, так и конституции страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия обратилась в Европейский суд с просьбой принять временные меры в отношении польской судебной реформы. Обращение касалось пункта закона о дисциплинировании судей за критику правительства Польши.

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