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Amazon за рік утричі наростив чистий прибуток

Новини » Фінанси    01.02.2019 - 12:56
Amazon за рік утричі наростив чистий прибуток
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Чистий прибуток Amazon за 2018 рік склав 10,1 млрд доларів

Американська компанія Amazon за підсумками 2018 року наростила чистий прибуток утричі - до 10,1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опубліковану звітність компанії.

Повідомляється, що в порівнянні з 2017 роком річний чистий прибуток збільшився більш ніж утричі - тоді прибуток склав 3 млрд доларів. Також повідомляється, що дохід Amazon порівняно з 2017 виріс на 30% - до 232,9 млрд доларів. Крім того, в IV кварталі чистий прибуток компанії виявився рівним аналогічному показнику за весь минулий рік.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2019 року Amazon розраховує отримати до 60 млрд доларів доходу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Amazon став найдорожчою публічною компанією в світі. На 9 січня 2019 року її ринкова капіталізація склала 797 млрд доларів. На другому місці була компанія Microsoft з капіталізацією 784 млрд доларів.

Раніше американська компанія Facebook відзвітувала про прибуток, що виявився вищим за прогнозований, що вказало на збереження попиту рекламодавців. Зокрема, загальна виручка в IV кварталі 2018 збільшилася на 30% - до 16,9 млрд доларів (з 12,97 млрд доларів).

 

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