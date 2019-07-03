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Microsoft і Amazon можуть перенести виробництво з Китаю

Новини » Економіка    03.07.2019 - 22:01
Microsoft і Amazon можуть перенести виробництво з Китаю
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Також HP і Dell задумалися про перенесення виробництва

HP, Dell, Microsoft і Amazon можуть перенести значну частину свого виробництва з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Nikkei.

Повідомляться, що HP і Dell хочуть перенести до 30% потужностей в сегменті виробництва ноутбуків, при цьому керівництво HP думає над створенням нової ланцюга поставок в Тайвані або Таїланді. Перенесення може початися вже в кінці третього кварталу.

Microsoft, Google, Amazon, Sony і Nintendo думають над перенесенням виробництва ряду ігрових консолей і "розумних" колонок. Dell вже запустила пілотне виробництво ноутбуків в Тайвані, В'єтнамі та на Філіппінах. Amazon і Nintendo розглядають в якості альтернативи Китаю В'єтнам, в той час як Microsoft придивляється до Таїланду та Індонезії. Lenovo Group, Acer і Asustek Computer також думають над перенесенням потужностей.

Нагадаємо, американська компанія Amazon за підсумками 2018 року наростила чистий прибуток у три рази - до 10,1 млрд доларів. РБК-Україна писало, що Amazon став найдорожчою публічною компанією в світі. На 9 січня 2019 року її ринкова капіталізація склала 797 млрд доларів. На другому місці була компанія Microsoft з капіталізацією 784 млрд доларів.

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