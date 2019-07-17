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Єврокомісія почала розслідування у відношенні Amazon

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 21:53
Єврокомісія почала розслідування у відношенні Amazon
Ілюстративне фото (mdbiznews.commerce.maryland.gov)

Причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність незалежних торговців

Єврокомісія почала формальну розслідування, метою якого використання компанією Amazon доступу до бази даних незалежних торгових представників, здійснюють продажу на її платформі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Європейської комісії.

Як повідомляється, причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність на цій платформі з участю незалежних торговців. На підставі попередньої інформації, якою володіє Єврокомісії, Amazon може використовувати у власних інтересах чутливу конкурентну інформацію про торговців, про продукцію, яку вони пропонують, про обсягах і умовах продажу на ринковому місці і тому подібне.

"Європейські споживачі все більше роблять покупки онлайн. Електронна комерція призвела до зростання конкуренції між торговцями і запропонувала більше вибору за найкращою ціною. Ми повинні переконатися, що великі онлайн платформи не знищують ці переваги з-за неконкурентною поведінку", - заявила Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестайгер.

За її словами, вона прийняла рішення уважно розглянути ділову практику Amazon, зокрема, у контексті подвійної ролі цієї платформи як ринкового місця і торговця, щоб оцінити відповідність такої ролі правилам конкуренції в ЄС.

Як наголошується в повідомленні, Єврокомісія буде проводити поглиблене розслідування з наданням пріоритету.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що HP, Dell, Microsoft і Amazon можуть перенести значну частину свого виробництва з Китаю. Microsoft, Google, Amazon, Sony і Nintendo думають над перенесенням виробництва ряду ігрових консолей і "розумних" колонок.

Нагадаємо, американська компанія Amazon за підсумками 2018 року наростила чистий прибуток у три рази - до 10,1 млрд доларів. РБК-Україна писало, що Amazon став найдорожчою публічною компанією в світі. На 9 січня 2019 року її ринкова капіталізація склала 797 млрд доларів. На другому місці була компанія Microsoft з капіталізацією 784 млрд доларів.

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